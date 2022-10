Akademia Dobra i Zła 2 - Paul Feig zdradza plany na kontynuację. Planuje stworzyć franczyzę fantasy?

Fot. Materiały prasowe

Paul Feig w wywiadzie z Entertainment Weekly wyjawił potencjalne plany na 2. część Akademii Dobra i Zła. To adaptacja książki o tym samym tytule, która otwiera rozbudowany magiczny cykl o przygodach Sofii i Agaty. Wygląda na to, że reżyser pragnie skorzystać z tego, jak wiele materiału źródłowego ma do dyspozycji i stworzyć z niego franczyzę.

Przypominamy, że film zakończył się w momencie, gdy Tedros przechodzi przez wymiar, dzielący oba światy. Narratorka, grana przez Cate Blanchett, zapowiedziała wtedy, że to dopiero początek, co mogło sugerować widzom, że powstanie sequel. Szczególnie, że książkowa historia Sofii i Agaty toczy się aż przez sześć tomów.

Akademia Dobra i Zła - Paul Feig planuje franczyzę?

Paul Feig przyznał, że nie był w stanie zawrzeć całej fabuły 1. tomu Akademii Dobra i Zła w pierwszym filmie, ale chce kontynuować historię tak, jak rozgrywa się w książkach.

Zdecydowanie celem jest to, by powstała z tego franczyza. To plan na przyszłość, wziąć materiał z książek i przerobić go na franczyzę. Kochamy tych bohaterów i ten świat.

Akademia Dobra i Zła

Akademia Dobra i Zła - jak historia potoczyła się w książkach?

2. tom książkowego cyklu jest zatytułowany Akademia Dobra i Zła: Świat bez książąt. Opowiada o tym, jak szczęśliwe zakończenie i życie w Gavaldonie okazało się dość rozczarowujące dla Agaty. Jednocześnie okazuje się, że jej decyzje miały ogromny wpływ na baśniową krainę, która przeszła kompletną transformację.

Jednak filmowa Akademia Dobra i Zła wprowadziła w finale pewne zmiany, które mogą wpłynąć na fabułę kontynuacji.