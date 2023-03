Apple dominuje na rynku smartfonów

Źródło: Apple

Model iPhone 13 firmy Apple był najlepiej sprzedającym się smartfonem w 2022 roku, odpowiadając za pięć procent globalnej sprzedaży smartfonów w zeszłym roku. Jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że telefony Apple zdobyły aż 8 miejsc na liście 10 najlepiej sprzedających się smartfonów.

Według raportu Counterpoint Research’s, trzy najlepiej sprzedające się smartfony w zeszłym roku były od Apple: wspomniany iPhone 13, iPhone 13 Pro Max i iPhone 14 Pro Max.

Firma badawcza podała, że iPhone 13 stanowił 28 procent sprzedaży iPhone’ów i był najlepiej sprzedającym się telefonem w każdym miesiącu od premiery we wrześniu 2021 roku do sierpnia 2022 roku, tuż przed premierą serii iPhone 14. iPhone 14 Pro Max przejął pierwsze miejsce we wrześniu i utrzymał je przez listopad, a standardowy iPhone 14 zajął pozycję numer jeden w ostatnim miesiącu 2022 roku.

fot. Counterpoint Research

Samsung Galaxy A13 zdobył czwartą pozycję w 2022 roku, ale potem było jeszcze pięć kolejnych iPhone’ów zanim Samsung Galaxy A03 trafił na 10 miejsce z 1,1 procentowym udziałem w rynku.

Samsung Galaxy A13 i Galaxy A03 to modele klasy podstawowej i jedyne dwa telefony na liście, które nie obsługują 5G. Oba dobrze radziły sobie na rynkach rozwijających się, takich jak Indie, Karaiby i Ameryka Łacińska, Bliski Wschód oraz Afryka.

fot. Samsung

Łącznie telefony z pierwszej dziesiątki odpowiadały za 19 proc. całkowitej globalnej sprzedaży smartfonów w 2022 roku. Counterpoint uważa, że zbiorowy udział w rynku 10 najlepszych telefonów wzrośnie w tym roku, ponieważ firmy szukają sposobów na zmniejszenie zapasów magazynowych i optymalizację wprowadzania produktów na rynek.

Ponadto, firma badawcza spodziewa się, że marki będą nadal odchudzać swoje portfolio, starając się zminimalizować konkurencję wewnętrzną pomiędzy smartfonami. W ciągu ostatnich kilku lat liczba aktywnych modeli smartfonów na rynku spadła z ponad 4200 w 2021 roku do blisko 3600 w zeszłym roku.