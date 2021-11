Asus ROG Phone 5s – nowe smartfony dla miłośników mobilnego gamingu

Źródło: ASUS

ASUS ROG Phone 5s oraz 5s Pro to kolejni kandydaci do miana królów mobilnego gamingu 2021 roku. Smartfony napędza procesor Snapdragon 888+ 5G, który ma poradzić sobie zarówno z natywną obsługą gier, jak i strumieniowaniem rozgrywki za pośrednictwem serwisów cloud gamingowych. W najmocniejszej konfiguracji 5s Pro otrzymamy do dyspozycji aż 18 GB pamięci RAM, dzięki czemu smartfon pozwoli na płynną pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie.

Najciekawiej prezentują się stricte gamingowe możliwości ROG Phone’ów. Smartfony wyposażono w wyświetlacz AMOLED odświeżany z częstotliwością do 144 Hz, z natywną częstotliwością próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz oraz opóźnieniem nie przekraczającym 1 ms. Panel zadba o to, aby gracze mogli błyskawicznie zareagować na to, co dzieje się w grze.

Inżynierowie zadbali o dobre schłodzenie nowych urządzeń podczas intensywnej pracy z najbardziej wymagającymi aplikacjami. System GameCool 5 zaprojektowano w taki sposób, aby jak najefektywniej odprowadzał ciepło z wnętrza obudowy. Procesor umiejscowiono centralnie, akumulator podzielono zaś na dwie części. Za sprawą takiej konstrukcji ciepło jest przenoszone na wszystkie krawędzie oraz rogi smartfonów, co ułatwia błyskawiczne schładzanie urządzenia.

ASUS przyzwyczaił klientów do montowania w smartfonach czujników dotykowych w krawędzi obudowy i tej technologii także nie zabrakło w modelach z serii 5s. Podczas gry sprawdzą się jako dodatkowe kontrolki, imitując funkcjonowanie przycisków L/R w klasycznych padach konsolowych. ROG Phone 5s Pro wyposażono ponadto w kolorowy ekran ROG Vision z tyłu obudowy, na którym wyświetlimy spersonalizowane animacje systemowe.

ASUS ROG Phone 5s

Topowy procesor z obsługą sieci 5G ma być z kolei gwarancją, że serwisy cloud gamingowe będą działały bez zarzutu nawet w trybie komórkowym. Układ optyczny nie jest co prawda kandydatem na pogromcę smartfonów fotograficznych, ale powinien poradzić sobie z codziennym fotografowaniem. Do dyspozycji otrzymamy klasyczne trio składające się z głównego aparatu 64 MP, obiektywu szerokokątnego 13 MP oraz obiektywu makro 5 MP.

Za podstawowy model ASUS ROG Phone 5s z 8 GB pamięci RAM zapłacimy 4499 zł, a model ROG Phone 5s Pro z 18 GB pamięci RAM wyceniono na 5899 zł.