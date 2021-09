Avengers Forever wstrząsną multiwersum. Stark jako Ant-Man, wielu Thorów i nowa postać z MCU!

Aaron Kuder/Marvel/cbr.com

Marvel ujawnił pierwsze szczegóły serii Avengers Forever, której autorami są scenarzysta Jason Aaron i rysownik Aaron Kuder. Wygląda na to, że nadchodzący projekt stanie się prawdziwą rewolucją dla multiwersum Domu Pomysłów; zobaczymy w nim bowiem całą armię wariantów postaci: kilka inkarnacji Thora, archeologa Tony'ego Starka jako Niezwyciężonego Ant-Mana, dopiero co wprowadzoną w MCU Kapitan Carter (będzie to jej komiksowy debiut) i wielu innych bohaterów.

Wiemy już, że Avengers Multiwersum (to oficjalna nazwa grupy) zmierzą się z nową wersją drużyny Mistrzowie Zła. Na czele Mścicieli stanie Robbie Reyes aka Ghost Rider, a poza wspomnianymi wcześniej herosami będą mu pomagać m.in. średniowieczna inkarnacja Quicksilvera, Frigga walcząca za pomocą Stormbreakera, klasyczna wersja Iron Mana, Speedball, Wonder Man, Deathlok, Beast, Doktor Druid, Isaiah Bradley, America Chavez, Spectrum, Starhawk, Star Brand, Black Knight czy Amadeus Cho aka Hulk. Postacie te możemy zobaczyć na zaprezentowanej przez Kudera okładce:

Avengers Forever - okładka

Podwaliny pod opowieść zostaną położone w listopadowym zeszycie Avengers #50. Jak ujawnia Aaron:

Avengers #50 tylko podkłada ogień. Avengers Forever jest eksplozją, która nadchodzi chwilę później. Potężny rozbłysk supernowej stanie się istną megabombą, której fala uderzeniowa rozejdzie się po całej rzeczywistości. Ziemia po Ziemi będzie niszczona przez Mistrzów Zła z różnych stron Multiwersum, od ruin Asgardu z samego końca czasów po wykutą w skale upadłych bogów wieżę Avengers na krańcu Nieskończoności.

Scenarzysta ujawnił również, że w serii zobaczymy znacznie więcej zupełnie nowych postaci, choć z drugiej strony powinniśmy nastawiać się na "powrót starych dobrych znajomych".

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Zeszyt Avengers Forever #1 ukaże się na amerykańskim rynku 22 grudnia.