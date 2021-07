Avengers vs. Hulk, runda druga. Szykujcie się na grzmoty - Mściciele wezwali [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W USA ukazał się komiks Immortal Hulk #48, jeden z ostatnich zeszytów wybitnej serii ze scenariuszem Ala Ewinga. Przypomnijmy, że w poprzedniej odsłonie opowieści zobaczyliśmy wielkie, brutalne starcie pomiędzy Zielonym Goliatem i wspomagającą go Czerwoną Harpią a Avengers - więcej szczegółów odnajdziecie w tym miejscu. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem dojdzie do rewanżu.

W nowym zeszycie Hulk, Czerwona Harpia i ich nieoczekiwana sojuszniczka, She-Hulk, opracowują plan dalszego działania. W tym samym czasie Avengers postanowili wezwać potężne posiłki w postaci członków Fantastycznej Czwórki. Jak się również okazuje, Jennifer Walters wciąż współpracuje z Mścicielami, raportując im o kolejnych posunięciach Zielonego Goliata.

Cały zeszyt kończy się co prawda sugestią kolejnej rundy w walce herosów z Hulkiem i jego pomocnikami, lecz amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że akcja może potoczyć się zupełnie inaczej. Nie jest bowiem wykluczone, że protagonista połączy siły z pozostałymi superbohaterami, aby zmierzyć się z wszechpotężnym antagonistą całej serii, One-Below-All, i działającym na jego usługach Leaderem.