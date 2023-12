Komedia Netflixa z Robertem Pattinsonem i Robertem Downey Jr. nie powstanie. Adam McKay ma inne plany

fot. materiały prasowe

Average Height, Average Build to tytuł komedii o seryjnym mordercy, która nie powstanie. Robert Pattinson miał wcielić się w zabójcę, który werbuje lobbystę, aby w jego imieniu zmienił prawo, dzięki czemu mógłby bezkarnie zabijać. Z kolei Robert Downey Jr. miał zagrać policjanta z obsesją na punkcie postawienia mordercy przed wymiarem sprawiedliwości w związku z problemami na obwodnicy miasta. W obsadzie była też wymieniana Amy Adams.

Netflix miał zająć się produkcją Average Height, Average Build, ale jak podaje serwis Variety, nie zrobi tego projektu bez Adama McKaya, który miał stanąć za kamerą. Reżyser Nie patrz w górę i Big Short podobno ma się skupić na filmie o zmianach klimatu. Nie wiadomo czy Netflix będzie w ten nowy projekt zaangażowany.

McKay, który zdobył Oscara za scenariusz adaptowany do wspomnianego Big Short, jest zaangażowany w takie projekty, jak serial Kings of America, You Need This, Cutblock, The Freshening czy Big Swiss. Wszystkie wymienione tytuły są w fazie przedprodukcji.

fot. Paramount Pictures // Adam McKay na planie filmy Legenda telewizji 2: Kontynuacja (2013)