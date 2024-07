fot. Disney

W 1993 roku zadebiutował kultowy już film, czyli Hokus pokus. Nakręcony przez Kenny'ego Ortege i na podstawie scenariusza Micka Garrisa oraz Neila Cuthberta. Po latach powstała kontynuacja, czyli Hokus Pokus 2, która pojawiła się w 2022 roku. Disney jakiś czas temu oficjalnie potwierdził chęć stworzenia jeszcze jednej części.

Na te doniesienia zareagowała Bette Midler, gwiazda halloweenowego filmu, która powiedziała:

Nie widziałam jeszcze scenariusza, ale słyszałam różne doniesienia. Jeśli zamierzają to zrobić, to niech pamiętają, że czas nie płynie wolno, a leci na łeb na szyję. Niech nas biorą, póki jeszcze oddychamy!

Hokus Pokus - opis fabuły

Po 300 latach w noc Halloween trzy martwe czarownice powracają do życia dzięki zaklęciu rzuconemu tuż przed śmiercią. Wiedźmom trudno jest się odnaleźć w nowej, zdominowanej przez technologię rzeczywistości. Nie pozwolą jednak, by cokolwiek stanęło im na drodze do ponownego wprowadzenia rządów terroru. Ich nikczemne plany może pokrzyżować jedynie dwójka nastolatków, mała dziewczynka i nie śmiertelny kot.