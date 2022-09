Blade - bohater MCU zadebiutuje w Werewolf by Night?

fot. materiały prasowe

W przygotowaniu znajduje się Blade, czyli nowy projekt MCU, który wprowadzi do ekranowego uniwersum tytułowego łowcę wampirów. Ponadto w czasie D23 Expo 2022 ogłoszono, że w październiku pojawi się specjalna, halloweenowa produkcja Werewolf by Night. Gdy jeszcze jej zapowiedź była plotką, sugerowano, że może stanowić ona pole do debiutu Blade'a w MCU. I nowa plotka ujawnia, że rzeczywiście tak miało być.

Otóż gospodarz podcastu Hot Scoop or Shot of Poop, James Clement, stwierdził w sowim programie, że pierwotnie Blade miał pojawić się w Werewolf by Night. Jednak z powodu konfliktu harmonogramów zdecydowano się wyciąć postać z programu. Oczywiście należy tę informację traktować w sferze przypuszczeń, gdyż nie ma oficjalnego potwierdzenia.

Marvel/Disney+

Werewolf by Night - jaka fabuła produkcji?

Szczegóły fabuły Blade'a są trzymane w tajemnicy. Natomiast w Werewolf by Night tajna grupa łowców potworów zbiera się w zamku Bloodstone po śmierci ich przywódcy i bierze udział w tajemniczej i śmiertelnej rywalizacji o potężny relikt, który postawi ich twarzą w twarz z niebezpiecznym potworem.

Werewolf by Night - premiera produkcji na platformie Disney+ 7 października. Natomiast Blade zadebiutuje w kinach 3 listopada 2023 roku.