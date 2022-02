Buster Keaton doczeka się filmu biograficznego. Za kamerą twórca Logana

źródło: YouTube

Jak ekskluzywnie donosi Deadline, James Mangold (Logan: Wolverine) pracuje z 20th Century Studios nad filmem biograficznym o Busterze Keatonie. Mangold chce wyreżyserować tę opowieść opartą na książce Buster Keaton: Cut to the Chase autorstwa Marion Meade. Obecnie spotykają się z różnymi scenarzystami, by wybrać odpowiednią osobę do tego zadania. Dla Jamesa Mangolda nie jest to pierwsza biografia. Swego czasu jego film Spacer po linie o Johnnym Cashu zdobywał uznanie krytyków i widzów.

Buster Keaton naprawdę nazywał się Joseph Frank Keaton i jest on uważany za ikonę amerykańskiego kina. W czasach kina niemego był on pionierem i jest uważany za jednego z największych komiksów w historii; szczególnie tych, którzy grają fizycznie, Jego popisy kaskaderskie z filmów The General czy Sherlock Jr. są uważane za jedne z najbardziej imponujących w historii. Wyznaczał trendy w historii kina.

James Mangold obecnie kończy prace na planie superprodukcji Indiana Jones 5, do której osobiście wybrał go Steven Spielberg.

