Cross - teaser serialu opartego na książkach Pattersona. To ma być nowy hit Prime Video

Platforma streamingowa Prime Video rusza z promocją nowego serialowego thrillera Cross opartego na książkach Jamesa Pattersona. Tytułową postać Alexa Crossa stworzoną przez pisarza gra Aldis Hodge. Twórcą i showrunnerem serialu jest Ben Watkins, znany z takich tytułów jak Ręka boga i Tożsamość szpiega.

Cross - teaser serialu

Cross - co wiemy o serialu?

Ma być to pokręcony thriller psychologiczny, w którym pierwsze skrzypce będzie odgrywać detektyw Alex Cross, który jest także psychologiem sądowym. Ma on unikalną zdolność wejścia do umysłu zabójców i ich ofiar, co pomaga mu ostatecznie złapać winnego.

Showrunner Ben Watkins potwierdził, że Prime Video tak bardzo jest zadowolone z pierwszego sezonu, że oficjalnie zamówiło drugą serię. Najwyraźniej mają nadzieję na hit na poziomie Reachera opartego na książkach Lee Childa. Watkins nie będzie samodzielnym showrunnerem w 2. sezonie, ponieważ będzie dzielić tę funkcję z Jimem Dunnem i Samem Ernstem, którzy w pierwszej serii są producentami wykonawczymi.

Za produkcję Crossa odpowiadają Paramount TV Studios, Skydance oraz James Patterson Entertainment. Sam James Patterson pełni role producenta wykonawczego.(podobnie jak Lee Child w Reacherze).

Na razie serial nie ma ustalonej daty premiery