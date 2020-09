Czarna Wdowa - premiera filmu znowu się opóźni? Co w duszy gra nie zadebiutuje w kinie?

fot. Marvel

Kina bardzo powoli wracają do normalności, jednak wiele wytwórni postanowiło przesunąć premiery swoich wielkich blockbusterów na przyszły rok. Tak samo może stać się z widowiskiem Czarna Wdowa. Jak podaje portal Variety opierając się na swoich źródłach związanych z Disneyem koncern podobno rozważa przesunięcie premiery filmu, który miał trafić do kin 6 listopada. Jednak również ważną rzeczą jest kwestia tego, że ponoć Disney myśli o tym, aby drogą Mulan na platformie Disney+ wypuścić oczekiwaną animację Co w duszy gra. Póki co rzecznik studia odmawia komentarza na ten temat.

fot. materiały prasowe

W produkcji Czarna Wdowa tytułowa bohaterka i jej starzy towarzysze z czasów przed Avengers będą musieli zmierzyć się z nowym pokoleniem agentek z programu, który przeszła Natasha. Projektem dowodzi tajemniczy Taskmaster. Natomiast Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki ze szkoły, który dostaje szansę jedną na milion, by zagrać w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Jednak jeden zły krok zabiera go z ulic Nowego Jorku do życia po śmierci, w którym trafia do tajemniczego miejsca. W nim nowe dusze dostają swoje osobowości i zainteresowania, zanim udadzą się na Ziemię. Joe chce wrócić do swojego życia.