Zack Snyder broni kontrowersyjnej decyzji. Człowiek ze Stali musiał zabić generała Zoda

Zack Snyder po raz kolejny stanął w obronie kontrowersyjnej sceny z Człowieka ze stali, w której Superman zabił Generała Zoda. Część fanów DC uważa, że takie zachowanie nie pasuje do superbohatera, który jest symbolem nadziei. Reżyser wciąż się z nimi nie zgadza.

Zack Snyder uważa, że zabicie Generała Zoda było konieczne

Zack Snyder w poniższym nagraniu dla GQ stwierdził wyjaśnił:

Nie zamierzał ani przestać, ani negocjować: albo Zod, albo my. Takie były zasady gry. Nie było pośredniego rozwiązania. Zod powiedział, że będzie walczył póki albo nie zabije go, albo nie zostanie zabity przez niego. Pytano mnie, dlaczego postawiłeś Supermana w takiej sytuacji? Odpowiadałem wtedy, że jeśli Superman nie może sobie z nią poradzić, to w takim razie jest fałszywy; nie może wybrać sobie scenariusza, który mu pasuje, musi zmierzyć się z sytuacjami, które wystawiają jego moralność na próbę.

Warto dodać, że Michael Shannon, który zagrał Generała Zoda w Człowieku ze stali, zgadza się z Zackiem Snyderem. W 2023 roku przyznał, że nie można było tego zakończyć w inny sposób, ponieważ Zod nie zamierzał się poddać.

Pełne wideo:

Co uważacie o takim zakończeniu Człowieka ze stali? Dajcie znać!

