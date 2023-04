DCU - James Gunn wyjawia ważną informację. Chodzi o połączenie live-action i animacji w jedno uniwersum

DC

James Gunn i Peter Safran pracują nad stworzeniem DCU. Co ciekawe, seriale animowane i aktorskie będą tworzyć to samo uniwersum. Choć do tej pory nie było wiadomo, na jakich zasadach ma to dokładnie działać, wreszcie uchylono rąbka tajemnicy. Zobaczcie sami.

Wśród wielu nowych projektów DCU jest serial animowany Creature Commandos, który w pewnym momencie ma także dostać live-action. James Gunn został spytany przez fana na Twitterze, czy to oznacza, że aktorzy głosowi powtórzą później swoje role na żywo. Filmowiec potwierdził, że niektórzy tak.

DCU - James Gunn wyjawia ważną informację

James Gunn odpowiedział fanowi:

Część z nich - tak. Niektórzy są już nawet częścią planów dotyczących live-action.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1646200960115671041

Filmowiec dodał, że obsada miała przesłuchania przed kamerą, w przeciwieństwie do aktorów, którzy tylko podkładają głosy.

Creature Commandos - obsada serialu DCU

W obsadzie głosowej Creature Commandos wystąpią: Sean Gunn jako Weasel, Frank Grillo jako Rick Flag Sr., Maria Bakalova jako Księżniczka Ilana Rostovic, Indira Varma jako Bride, Zoe Chao jako Nina Mazursky, Alan Tudyk jako Dr. Phosphorus, David Harbour (gwiazda Stranger Things) jako Eric Frankenstein, Sean Gunn jako G.I. Robot i Steve Agee ponownie jako John Economos.