Deadpool 3 - jak Wolverine wejdzie do MCU? Hugh Jackman zdradził ważny szczegół

Fot: 20th Century Fox

Wiemy, że Wolverine w wykonaniu Hugh Jackmana stanie się częścią MCU dzięki filmowi Deadpool 3. Jak do tego jednak dojdzie? W filmowym uniwersum Marvela jego postaci nie ma. Sam aktor w rozmowie z radiem SiriusXM podał kluczowy szczegół, który wyjaśnia to zagadnienie.

Wolverine w MCU

Hugh Jackman potwierdza, że kluczowym motywem stojącym za wprowadzeniem Wolverine'a do MCU jest przechodzenie pomiędzy liniami czasowymi. Innymi słowy słowa Hugh Jackmana można interpretować tak, że jego postać będzie pochodzić z jednego z alternatywnych światów równoległych. Niektórzy interpretują to jednak tak, że w grę może też wchodzić podróż w czasie w stylu tego, co widzieliśmy w Avengers: Koniec gry.

- Zrobiliśmy Logana i byłem z niego bardzo zadowolony.Dzięki temu motywowi używanym w Marvelu, które pozwala podróżować pomiędzy liniami czasowymi, możemy wrócić, bo tak działa ta nauka. Nie muszę więc psuć linii czasowej Logana, która była dla mnie ważna i prawdopodobnie także dla fanów.

W tym wywiadzie przypomniał też, że to seans Deadpoola sprawił, że zaczął żałować decyzji o pożegnaniu się z Wolverinem. Wówczas od razu wyobrażał sobie film o Deadpoolu i Wolverinie w stylu hitu 48 godzin.

Deadpool 3 - premiera w kinach w 2024 roku.