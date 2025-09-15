Największe otwarcie filmu anime w historii! Obecność 4 na podium w swoim uniwersum [BOX OFFICE]

fot. Sony Pictures Releasing

W światowym box office z ostatniego weekendu doszło do przełomowego rekordu, ale warto też spojrzeć na inne produkcje, które dodały kilka milionów na swoje konto. Jak się prezentuje sytuacja po ostatnich trzech dniach w kinach?

Na ustach wszystkich znalazło się kinowe anime, czyli Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Produkcja Sony przebiła wszystkie oczekiwania i w ciągu trzech dni zarobiła na całym świecie 132.1 mln dolarów, z czego aż 70 mln dolarów pochodzi z rynku Ameryki Północnej. Początkowo przewidywano otwarcie w wysokości 20-29 mln dolarów, więc przewidywania znacznie przebito. To przy okazji największe otwarcie filmu anime w historii.

Dodatkowe 60.5 mln dolarów wpadło na konto Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Łącznie film z całego świata zarobił już 332.9 mln dolarów, co czyni ją drugą najlepszą pod tym względem produkcją z uniwersum Obecności. Na 1. miejscu znajduje się Zakonnica, która łącznie zdobyła 366 mln dolarów - wydaje się, że pobicie tego wyniku to kwestia czasu.

Downton Abbey. Wielki finał, czyli film wieńczący serial o tym samym tytule, również radzi sobie bardzo dobrze. Dołożono dodatkowe 12.3 mln dolarów i łączny wynik globalny wynosi aktualnie 42.7 mln dolarów.

Pozostałe wyniki w box office po ostatnim weekendzie (globalnie)