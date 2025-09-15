Największe otwarcie filmu anime w historii! Obecność 4 na podium w swoim uniwersum [BOX OFFICE]
Przedstawiamy Wam przegląd box office z ostatniego weekendu. Na rynku filmowym dużo się zadziało, a debiut jednej z produkcji wiązał się z rekordem wszech czasów. Oto wyniki podane przez Deadline.
W światowym box office z ostatniego weekendu doszło do przełomowego rekordu, ale warto też spojrzeć na inne produkcje, które dodały kilka milionów na swoje konto. Jak się prezentuje sytuacja po ostatnich trzech dniach w kinach?
Na ustach wszystkich znalazło się kinowe anime, czyli Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Produkcja Sony przebiła wszystkie oczekiwania i w ciągu trzech dni zarobiła na całym świecie 132.1 mln dolarów, z czego aż 70 mln dolarów pochodzi z rynku Ameryki Północnej. Początkowo przewidywano otwarcie w wysokości 20-29 mln dolarów, więc przewidywania znacznie przebito. To przy okazji największe otwarcie filmu anime w historii.
Dodatkowe 60.5 mln dolarów wpadło na konto Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Łącznie film z całego świata zarobił już 332.9 mln dolarów, co czyni ją drugą najlepszą pod tym względem produkcją z uniwersum Obecności. Na 1. miejscu znajduje się Zakonnica, która łącznie zdobyła 366 mln dolarów - wydaje się, że pobicie tego wyniku to kwestia czasu.
Downton Abbey. Wielki finał, czyli film wieńczący serial o tym samym tytule, również radzi sobie bardzo dobrze. Dołożono dodatkowe 12.3 mln dolarów i łączny wynik globalny wynosi aktualnie 42.7 mln dolarów.
Pozostałe wyniki w box office po ostatnim weekendzie (globalnie)
- Pan Wilk i spółka 2 - 199.6 mln dolarów
- Państwo Rose - 41 mln dolarów
- F1: Film - 623.3 mln dolarów
- Materialiści - 101.3 mln dolarów
- Zniknięcia - 259.6 mln dolarów
- Jurassic World: Odrodzenie - 863.8 mln dolarów
- Naga broń (2025) - 101 mln dolarów
- Smerfy. Wielki film - 118.8 mln dolarów
- Jak wytresować smoka (2025) - 633.7 mln dolarów
