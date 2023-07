Diuna - serial The Sisterhood wznowi produkcję mimo strajków. Dlaczego?

foto. Starz

Diuna 2 ma pojawić się w kinach już w listopadzie tego roku jako kontynuacja swojego pierwowzoru. Na tym jednak uniwersum Diuny się nie kończy - HBO Max pracuje nad prequelem Dune: The Sisterhood, który miałby śledzić powstanie wpływowej sekty Bene Gesserit we wszechświecie. Ogłoszono, że serial wznawia produkcję po przerwie zimowej, i ma być kontynuowana mimo trwających strajków.

Dune: The Sisterhood wznawia produkcję

W ten sposób serial podąża ścieżką Rodu smoka i Branży, biorąc pod uwagę, że podobnie jak te tytuły HBO, The Sisterhood jest produkcją nad którą pracują również osoby powiązane ze związkiem SAG-AFTRA. Zgodnie z wytycznymi stanowej Gildii Aktorów, członkowie pracujący na umowie z brytyjskim związkiem zawodowym Equity mogą nadal pracować i relacjonować sytuację. Członkowie SAG pracujący przy produkcjach związanych ze związkiem Equity mogą bojkotować opcję dalszej pracy, ale z uwagi na restrykcyjne antystrajkowe prawo w Wielkiej Brytanii, a pod to związek podchodzi, studia będą mogły ich pozwać i wygrają sprawy.

The Sisterhood wraca do produkcji po przerwie, która była wcześniej planowana, aby ominąć zimowe warunki na Węgrzech. Serial stracił w szczególności reżysera Johana Rencka, twórczynię i scenarzystkę pierwszego odcinka Diane Ademu-John oraz aktorki Shriley Henderson i Indirę Varmę na początku tego roku, choć te odejścia nie były ze sobą powiązane. Olivia Williams przejęła rolę Henderson jako Tula Harkonnen, Jodhi May weszła na miejsce Varmy w roli Natalyi, a Anna Foerster stała się nowym reżyserem wielu odcinków. Obecnie jedynym showrunnerem serialu jest Alison Schapker.

Zobacz także:

Dune: The Sisterhood - fabuła, obsada

Osadzona w uniwersum sci-fi Diuny Franka Herberta, Dune: The Sisterhood czerpie inspirację również z powieści Briana Herberta i Kevina J. Andersona Zgromadzenie Żeńskie z Diuny. Akcja rozgrywa się 10 000 lat przed przybyciem Paula Atrydy i podąża za siostrami Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, tworząc legendarną sektę znaną jako Bene Gesserit.

Do obsady należą także: Emily Watson, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka i Chris Mason. Funkcję producentów wykonawczych sprawują Ademu-John, Schapker, Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Mark Tobey i Jordan Goldberg, a także Brian Herbert i Byron Marritt z Kimem Herbertem w imieniu majątku Franka Herberta. Kevin J. Anderson jest koproducentem.