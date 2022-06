Django/Zorro - Quentin Tarantino rozmawiał z Antonio Banderasem o roli. Aktor komentuje

fot. Netflix // materiały prasowe

Film Django w reżyserii Quentina Tarantino trafił do kin w 2012 roku i zebrał znakomite recenzje krytyków. Zaraz po premierze swojego filmu, Tarantino napisał scenariusz do komiksu tworzonego przez Dynamite Entertainment i DC Comics. Akcja działa się zaraz po zakończeniu filmu, gdzie Django wymierzał sprawiedliwość na Dzikim Zachodzie. Podczas swojej drogi odkrył, że w Stanach Zjednoczonych wciąż kwitnie niewolnictwo. W końcu spotkał jednak Diego de la Vegę - tytułowego Zorro. Razem ze swoim nowym partnerem postanowili zaprowadzić porządek.

Źródła ujawniały wówczas, że scenariuszem do filmu zająć ma się Jerrod Carmichael (The Carmichael Show). W wywiadzie dla USA Today, Antonio Banderas mówił o możliwości powrotu do roli Zorro po tym, jak zagrał główną rolę w Masce Zorro z 1998 roku. W rozmowie tej wspomniał, że Quentin Tarantino zwrócił się do niego z propozycją udziału w Django/Zorro.

Rozmawiał ze mną, chyba w noc oscarową [w 2020 roku], kiedy byłem nominowany za Ból i Blask. Zobaczyliśmy się na jednym z takich przyjęć. Po prostu podszedł do mnie, a ja na to: "Z twoich rąk? Tak, Stary!". Bo Quentin ma taką naturę, że robi filmy i daje im jakość. Nawet jeśli są oparte na filmach klasy B z lat 60-tych i 70-tych, potrafi wykorzystać ten materiał i zrobić coś naprawdę interesującego. Nigdy nie pracowaliśmy razem, ale byłoby wspaniale ze względu na niego, ze względu na Jamiego Foxxa i ze względu na to, że zagram Zorro ponownie, kiedy będzie trochę starszy. Byłoby to fantastyczne, zabawne i szalone.

Jak niedawno mówił Carmichael, projekt Django/Zorro ostatecznie upadł, choć twierdzi, że scenariusz jest "niesamowity." Musimy zatem pogodzić się z tym, że projekt prawdopodobnie nigdy nie powstanie. Co jednak myśli Banderas o wcieleniu się ponownie w Zorro?

Jeśli znów zagram Zorro, będę tą postacią graną przez Anthony'ego Hopkinsa w pierwszym filmie (śmiech). Tego lata skończę 62 lata, więc nie wiem, czy będę w stanie zagrać tę postać w taki sam sposób, jak kiedyś.

źródło:materiały prasowe