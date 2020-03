Falcon jako Kapitan Ameryka na wczesnych projektach twórców komiksu

Falcon już niedługo będzie miał okazję do zaprezentowania się jako Kapitan Ameryka w seriali Disney+. Dużo wcześniej taka zmiana nastąpiła w komiksach, gdzie tarczę Steve'a Rogersa przejął właśnie Sam Wilson i przyjął miano Kapitana Ameryki. Scenarzystą tej historii był Rick Remender, który na swoim Twitterze opublikował ciekawe szkice.

Podczas domowej kwarantanny, artysta miał okazję do przeglądnięcia swoich zbiorów i natknął się na początkowe szkice postaci Falcona w stroju Kapitana Ameryki. Zaprezentował projekt wykonany przez Carlosa Pachecosa, a także zdjęcie wykonane przez twórcę komiksu. Zobaczcie:

Here we have Carlos Pachecos first Sam Cap design, next to a rough I did on a photo of my take, then Carlos' revised design, then my further notes. pic.twitter.com/weog8q8RX2

— Rick Remender (@Remender) March 23, 2020