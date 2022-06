Gwiezdne Wojny - manga o Lei załata dziurę fabularną z Powrotu Jedi?

Lucasfilm

W filmie Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, dowiadujemy się, że Leia pamięta o swojej mamie, Padme. "Zmarła gdy byłam bardzo młoda" - wspomina. "Była bardzo piękna. Miła, ale smutna". W trylogii prequeli widzimy jednak, że Padme zmarła niedługo po porodzie, więc Leia i Luke nie mogli mieć okazji, aby poznać swoją matkę.

W mandze Leia, Princess of Alderaan mogło pojawić się jednak sprostowanie tej dziury fabularnej. Ujawnia, że młoda Leia doświadczała snów i koszmarów - wyraźnie mających być wizjami związanymi z Mocą. W innych komiksach ukazano, że Leia doświadczała podobnych koszmarnych wizji w dorosłym życiu i nie miała pojęcia, że są one wynikiem działania Mocy. Te wizje z dzieciństwa, to coś, co mogłoby tłumaczyć, dlaczego Leia myślała, że ma wspomnienia o swojej matce. Gwiezdne Wojny najlepiej rozumieć jako złożoną sieć rzeczy wzajemnie na siebie oddziałowujących, a zatem coś, co może wydawać się dziurą fabularną, może zostać sprostowane w innym kanonicznym dziele. W przypadku tej mangi tak właśnie jest, ponieważ jest stworzona na podstawie kanonicznej powieści Claudii Gray.

materiały prasowe

Leia nie zdawała sobie sprawy, że jest wrażliwa na Moc, dopóki nie dowiedziała się, że jest siostrą Luke'a Skywalkera. Jak widać w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, krótko po Powrocie Jedi szkoliła się u Luke'a na Jedi.