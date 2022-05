Interaktywna aplikacja „What to Watch” od IMDb pomoże w wyborze

fot. IMDb

IMDb - Internet Movie Database - to pionier wśród stron katalogujących filmy. To, co zaczęło się jako hobbystyczny projekt w latach 90., stało się obecnie najpopularniejszym źródłem informacji o rozrywce. Baza danych IMDb zawiera już około 10 milionów tytułów i jest odwiedzana przez nawet 200 milionów użytkowników miesięcznie na całym świecie.

Wielu z nas jest jednak zmęczonych przewijaniem niekończącego się morza treści w kilkunastu subskrypcjach serwisów streamingowych. Firma Nielsen podała, że prawie połowa respondentów przyznała, że jest przytłoczona nadmiarem treści w serwisach streamingowych. Rodziny, które nieustannie walczą o pilota, lub te, które są niezdecydowane, co oglądać (stąd nazwa aplikacji), mogą więc polubić nową serię interaktywnych mini-gier IMDb.

Dzięki wykorzystaniu autorskich danych IMDb, nowa aplikacja została zaprojektowana tak, aby zapewnić wybór prostych gier, które mogą pomóc graczom w odkrywaniu filmów i seriali. Aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, aplikacja podaje najważniejsze szczegóły dotyczące każdego tytułu, w tym gatunek, zwiastun, czas trwania i streszczenie fabuły. Znajdują się tam również oceny użytkowników serwisu IMDb, dzięki czemu można uzyskać bezstronną opinię na temat jakości treści i tego, czy warto ją obejrzeć. Ponadto, zamiast wychodzić z aplikacji i szukać sugerowanego filmu lub serialu, aplikacja umożliwia kliknięcie tytułu za pomocą pilota Fire TV.

fot. IMDb

Aplikacja IMDb What to Watch oferuje także szybkie i łatwe gry, takie jak „Quick Draw”, gra karciana, która tasuje filmy i seriale, ujawniając w kilka sekund trzy wybrane pozycje. Gracz może klikać „rozdaj karty” raz za razem, aż znajdzie coś, co wpadnie mu w oko. Druga gra nosi nazwę „Watch Challenge” i zawiera wiele list tytułów z serwisu IMDb. Ta gra pozwala kolekcjonerom oglądać, oceniać i zbierać cyfrowe znaczki podczas oglądania filmów z list takich, jak 250 najlepszych filmów IMDb, nagradzanych tytułów i popularnych serii. Trzecią i ostatnią grą, która będzie oferowana w momencie premiery, jest „To czy tamto”. Gra polega na zadawaniu serii pytań typu „To czy tamto?” w zależności od tego, czego gracz szuka, w zależności od nastroju, gatunku itp. Istnieje również możliwość ustawienia pożądanego czasu oglądania i oceny.

fot. IMDb

W obliczu rosnącej konkurencji i oferty, kolejne serwisy streamingowe i firmy powinny zadbać o widzów, którzy szukają zabawnych sposobów na znalezienie nowych rzeczy do obejrzenia. Szkoda więc, że What to Watch dostępne jest jak na razie tylko w Stanach Zjednoczonych.