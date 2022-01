Justified powraca! Będzie nowy sezon po latach!

Źródło: FX

Amerykańska telewizja kablowa FX oficjalnie ogłasza powstanie nowego sezonu serialu Justified: Bez przebaczenia, który został zakończony w 2015 roku. Nowy sezon ma nosić tytuł: Justified: City Primeval. Timothy Olyphant powróci jako Raylan Givens. Projekt ma zielone światło, więc rusza realizacja sezonu. Po raz pierwszy o planach usłyszeliśmy w marcu 2021 roku.

Serial oparty jest na książce Elmore'a Leonarda pt. City Primeval: High Noon In Detroit. Dave Andron i Michael Dinner są showrunnerami nowego sezonu, a Dinner stanie też za kamerą. Graham Yost, twórca oryginału, jest producentem wykonawczym.

Justified: City Primeval - o czym serial?

Historia rozgrywa się osiem lat po tym, jak Givens opuścił Kentucky i teraz stacjonuje w Miami. Próbuje utrzymać w życiu równowagę pomiędzy pracą, a byciem ojcem 14-latki. Pewne wydarzenie wysyła go do Detroit, w którym trafia na Clementa Mansella, brutalnego socjopatę, który raz wymknął się stróżom prawa i chce to zrobić ponownie.

Przypomnijmy, że Justified był nagradzany, wyróżniany i świetnie oceniany. Był nominowany do Emmy aż ośmiokrotnie, z czego wygrał dwa razy. V.J. Boyd, Eisa Davis i Ingrid Escajeda są w ekipie scenarzystów.

Justified: City Primeval - serial nie ma daty premiery.

