Wielkie starcie w Marvel Zombies! Kapitan Marvel kontra Ikaris z Eternals
W sieci pojawił się nowy spot telewizyjny zapowiadający serial animowany Marvel Zombies. Nowa zapowiedź to okazja na przyjrzenie się starciu dwóch herosów z MCU. Jak wypada pierwsza produkcja animowana wyłącznie dla dorosłych?
Do premiery pierwszego serialu animowanego Marvel Studios wyłącznie dla dorosłych pozostał już tylko tydzień. W produkcji pojawi się wielu herosów z dotychczasowych faz Kinowego Uniwersum Marvela, a także tych, których w wersji aktorskiej jeszcze nie widzieliśmy - mowa o Bladzie. Opublikowano nowy spot telewizyjny, w którym widzimy, jak dwoje z nich staje ze sobą w szranki.
Superman - premiera w HBO Max. Wiemy, kiedy się odbędzie!
Chodzi o Kapitan Marvel i Ikarisa z Eternals. Wygląda jednak na to, że ani Richard Madden ani Brie Larson nie powtórzą swoich ról. To nie jest żadna nowość. Spider-Manowi głosu także udzielał inny aktor niż Tom Holland. Jak się prezentuje to starcie? Sprawdźcie sami poniżej.
Jest też nowy plakat serialu:
Marvel Zombies – co wiemy o serialu?
Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.
W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.
Serial Marvel Zombies będzie liczyć cztery odcinki, a wszystkie pojawią się 24 września 2025 roku na Disney+.
Źródło: comicbookmovie.com
