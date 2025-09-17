Wielkie starcie w Marvel Zombies! Kapitan Marvel kontra Ikaris z Eternals

fot. Marvel Studios

Do premiery pierwszego serialu animowanego Marvel Studios wyłącznie dla dorosłych pozostał już tylko tydzień. W produkcji pojawi się wielu herosów z dotychczasowych faz Kinowego Uniwersum Marvela, a także tych, których w wersji aktorskiej jeszcze nie widzieliśmy - mowa o Bladzie. Opublikowano nowy spot telewizyjny, w którym widzimy, jak dwoje z nich staje ze sobą w szranki.

Chodzi o Kapitan Marvel i Ikarisa z Eternals. Wygląda jednak na to, że ani Richard Madden ani Brie Larson nie powtórzą swoich ról. To nie jest żadna nowość. Spider-Manowi głosu także udzielał inny aktor niż Tom Holland. Jak się prezentuje to starcie? Sprawdźcie sami poniżej.

Jest też nowy plakat serialu:

Jest też nowy plakat serialu:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marvel Studios (@marvelstudios)

Marvel Zombies – co wiemy o serialu?

Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Serial Marvel Zombies będzie liczyć cztery odcinki, a wszystkie pojawią się 24 września 2025 roku na Disney+.