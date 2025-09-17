placeholder
Wielkie starcie w Marvel Zombies! Kapitan Marvel kontra Ikaris z Eternals

W sieci pojawił się nowy spot telewizyjny zapowiadający serial animowany Marvel Zombies. Nowa zapowiedź to okazja na przyjrzenie się starciu dwóch herosów z MCU. Jak wypada pierwsza produkcja animowana wyłącznie dla dorosłych?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Marvel Zombies 
TV Spot
Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja. fot. Marvel Studios
Do premiery pierwszego serialu animowanego Marvel Studios wyłącznie dla dorosłych pozostał już tylko tydzień. W produkcji pojawi się wielu herosów z dotychczasowych faz Kinowego Uniwersum Marvela, a także tych, których w wersji aktorskiej jeszcze nie widzieliśmy - mowa o Bladzie. Opublikowano nowy spot telewizyjny, w którym widzimy, jak dwoje z nich staje ze sobą w szranki.

Superman - premiera w HBO Max. Wiemy, kiedy się odbędzie!

Chodzi o Kapitan Marvel i Ikarisa z Eternals. Wygląda jednak na to, że ani Richard Madden ani Brie Larson nie powtórzą swoich ról. To nie jest żadna nowość. Spider-Manowi głosu także udzielał inny aktor niż Tom Holland. Jak się prezentuje to starcie? Sprawdźcie sami poniżej.

Jest też nowy plakat serialu:

Marvel Zombies – co wiemy o serialu?

Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

Oficjalny kadr z serialu animowanego Marvel Zombies, fikcyjna historia superbohaterów walczących z zombie. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja.
fot. materiały prasowe
W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Serial Marvel Zombies będzie liczyć cztery odcinki, a wszystkie pojawią się 24 września 2025 roku na Disney+.

Źródło: comicbookmovie.com

