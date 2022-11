Mato Anomalies - kiedy zagramy? Zwiastun ujawnia datę premiery

fot. Prime Matter

Do sieci trafił nowy zwiastun Mato Anomalies, czyli ciekawie zapowiadającej się produkcji, która ma połączyć elementy jRPG z turowymi starciami oraz visual novel. Materiał nie tylko przybliża bohaterów oraz prezentuje krótkie fragmenty rozgrywki, ale tez ujawnia dokładną datę premiery. Okazuje się, że na grę studia Arrowiz nie trzeba będzie czekać zbyt długo, bo zadebiutuje ona na sklepowych półkach już 10 marca 2023 roku i dostępna będzie na PC (Steam), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Dodatkowo zapowiedziano, że osoby, które zdecydują się na zakup w przedsprzedaży otrzymają bonus w postaci 30-stronnicowego artbooka z grafikami koncepcyjnymi.

Więcej na temat Mato Anomalies możecie dowiedzieć się z naszego tekstu, w którym podzieliliśmy się wrażeniami z krótkiego fragmentu rozgrywki udostępnionego nam przez wydawcę.