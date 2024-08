źródło: Universal Pictures/Legendary

Reklama

Studia filmowe poszerzają swój obszar działań i wchodzą coraz śmielej do świata telewizji. Do tego grona dołącza Legendary Entertainment, które podpisało kontrakt z Erickiem Heissererem. To nominowany do Oscara za scenariusz do Nowego początku scenarzysta oraz producent, który ma na koncie też takie produkcje, jak serialowe Cień i kość, Bloodshot z Vinem Dieselem czy Nie otwieraj oczu.

Powstanie nowy serial ze świata Pacific Rim

Eric Heisserer i Carmen Lewis stworzyli wspólnie firmę produkcyjną o nazwie Chronology, która zajmie się tworzeniem serialowych treści dla marek w posiadaniu Legendary Entertainment. Pierwszym projektem, który ma być owocem nowej umowy, jest prequel do Pacific Rim z 2013 roku w reżyserii Guillermo del Toro.

Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem naszej współpracy z Erickiem, Chronology oraz Carmen, która zacznie się wraz z nowym rozdziałem w tym epickim, popularnym globalnie uniwersum Pacific Rim. Jesteśmy przekonani, że ich wizja sprawi, że będzie to ekscytująca ekspansja tej ukochanej przez wielu marki Legendary. - powiedział prezydent Legendary Television, Jason Clodfelter.

Apple TV+ udowodniło już, że możliwe jest stworzenie wysokobudżetowej produkcji o kaiju, ale przeznaczonej na mały ekran ze swoim Monarch: Dziedzictwo potworów. Czekacie na nowy serial ze świata wielkich robotów i potworów z piekła rodem?