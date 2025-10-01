Reklama
Wielkie podsumowanie serialu Obcy: Ziemia. Najstraszniejsze potwory i najlepsze odcinki

1. sezon serialu Obcy: Ziemia dobiegł końca. To dobry moment na podsumowanie produkcji Noah Hawleya. Co w niej zagrało, a co nie? Które postaci lubiliśmy najbardziej? Które potwory były najstraszniejsze? Które odcinki najlepsze? Sprawdźcie sami.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
disney+ podsumowanie Obcy: Ziemia
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Obcy: Ziemia fot. materiały prasowe
Ksenomorf po raz pierwszy zawitał na mały ekran w 2025 roku. Noah Hawley i jego Obcy: Ziemia zaczął na bardzo wysokim poziomie, ale końcowe odcinki zawiodły. Szczególnie oberwało się finałowemu epizodowi, który nie rozwiązał większości zagadek i nie odpowiedział na prawie żadne pytanie postawione przez serial w trakcie siedmiu tygodni. 

Greenland 2 – zwiastun widowiskowego filmu. Życie po apokalipsie

Dziś postanowiłem przygotować dla Was podsumowanie podobne do tego, które stworzyłem z okazji 2. sezonu The Last of Us. Czego możecie się spodziewać po poniższym podsumowaniu? Zachęcam też do wzięcia udziału w zabawie i podzieleniu się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tej produkcji. Jaki potwór był najgroźniejszy? Kogo lubiliście najbardziej, a na kogo nie mogliście patrzeć? Który odcinek był Waszym ulubionym? Koniecznie dajcie znać.

SPIS TREŚCI:

  • Obcy: Ziemia - najlepsze postaci z 1. sezonu
  • Obcy: Ziemia - ranking potworów. Który był najgroźniejszy?
  • Obcy: Ziemia - ranking odcinków 1. sezonu wg IMDb.com
  • Obcy: Ziemia - nasze recenzje

Obcy: Ziemia - najlepsze postaci z 1. sezonu

Obcy: Ziemia wprowadził całe mnóstwo postaci. Od hybryd, czyli dzieci w "niezniszczalnych" ciałach dorosłych, przez głowy korporacji międzygwiezdnych aż po cyborgi, androidy i zwykłych najemników. Kogo oglądało się z zainteresowaniem, a czyja obecność na ekranie doszczętnie nudziła?

16. Siberian

Niewiele czasu ekranowego.

16. Siberian
Obcy: Ziemia - ranking potworów. Który był najgroźniejszy?

Noah Hawley w wywiadach powtarzał nieustannie, że konieczne było wprowadzenie nowych drapieżników, żeby widownia poczuła grozę nieznanego. Ksenomorfa zna już każdy i dokładnie wie, jak przebiega jego ewolucja i jakie są jego możliwości. A co z innymi? Który z kosmitów był najgroźniejszy w 1. sezonie i czy któryś wygrał z klasycznym obcym?

7. Kosmita-roślina

Tylko jedna ofiara na koncie. Przez większość serialu zero udziału w wydarzeniach.

7. Kosmita-roślina
Obcy: Ziemia - ranking odcinków 1. sezonu wg IMDb.com

IMDb.com dość klarownie oceniło 1. sezon serialu Obcy: Ziemia. Tylko jednemu odcinkowi udało się wejść na poziom powyżej 8 oczek w skali, w której dziesiątka jest najlepszą możliwą oceną. Z kolei jeden z odcinków był blisko spadku poniżej szóstki. Jak prezentują się oceny?

8. S1E8 - Prawdziwe potwory - 6.2/10

8. S1E8 - Prawdziwe potwory - 6.2/10
Obcy: Ziemia - nasze recenzje

Jeśli nie mieliście do tej pory okazji przeczytać moich recenzji 1. sezonu serialu Obcy: Ziemia, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi poniżej. Czy oceny od naEKRANIE.pl różnią się tak bardzo od IMDb.com? Sprawdźcie też, jak serial ocenił Dawid Muszyński, redaktor naczelny.

