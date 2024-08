Będzie kontynuacja One Tree Hill. Kto powróci w nowych odcinkach Pogody na miłość?

fot. The CW

Netflix ma plan wykorzystać popularność i kultowość serialu One Tree Hill (Pogoda na miłość). Jak donosi Deadline, trwają prace nad oficjalną kontynuacją w postaci nowego sezonu. Za produkcję ponownie będzie odpowiadać Warner Bros. Television. Projekt finansuje platforma streamingowa, która, co ciekawe, nie ma w swojej bibliotece tej produkcji, bo jest ona dostępna na Maxie.

Nowe odcinki Pogody na miłość

Według dziennikarzy, gwiazdy oryginału Sophia Bush oraz Hilarie Burton podpisały kontrakt na powrót do ról Brooke Davis i Peyton Sawyer. Obie będą też producentkami wykonawczymi. Daneel Ackles prowadzi rozmowy, by wrócić jako Rachel. Aktorka również jest producentką wykonawczą serialu. Za sterami projektu stoi Becky Hartman Edwards, która pełni rolę scenarzystki i producentki.

Deadline donosi, że trwają rozmowy także z innymi aktorami z obsady oryginału, ale do tej pory tylko wymienione zgodziły się i dogadały z producentami. Czytamy, że na pewno nie mamy spodziewać się Chada Michaela Murraya, który grał Lucasa Scotta przez sześć sezonów. Nie jest on zainteresowany powrotem.

Rzecznicy Netflixa oraz WBTV odmówili komentarza dziennikarzom, co zazwyczaj oznacza potwierdzenie, bo w innym wypadku dementują newsa i nie zostaje on upubliczniony.

Historia kontynuacji ma rozgrywać się 20 lat po wydarzeniach z oryginał. Najlepsze przyjaciółki, Brooke i Peyton, są teraz matkami nastolatków i muszą stawić czoła wyzwaniom, takim jak miłość, niepewność czy żałoba.

Pogoda na miłość została stworzona przez Marka Schwahna w 2003 roku, ale nie ma on żadnego związku z kontynuacją. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w 2017 roku wiele osób z obsady i ekipy serialu oskarżyło go o molestowanie seksualne. Serial był emitowany przez dziewięć sezonów w latach 2003 - 2012.

Przypomnijmy, że Netflix w przeszłości dokonał podobnego wskrzeszania popularnego serialu. Zrobił to z hitem Kochane kłopoty aż 16 lat po oryginale. W ten sposób dostaliśmy Kochane kłopoty: rok z życia. To również była produkcja Warner Bros. Television.