Polsat na wiosnę kusi serialami: Sługa Narodu, Wotum Nieufności, Teściowie i inne nowości

foto. materiał promocyjny

Telewizja Polsat pod nowym kierownictwem Edwarda Miszczaka, który niedawno odszedł z TVN, zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę, w której dla odmiany dominują seriale. Będzie ich aż pięć. Nie są to jakieś oszałamiające nowości, ponieważ abonenci platformy Polsat Box Go mieli już okazje się z nimi zapoznać. To na tej platformie znajdziecie całe sezony zaprezentowanych dziś produkcji. Teraz natomiast mają trafić na główną antenę. Nie znaczy oczywiście, że Polsat nie przygotował także jakiś całkowitych nowości. Posiadacze Polsat Box Go, k†przy tradycyjnej telewizji nie oglądają, otrzymają trzy kompletnie nowe seriale.

Serialowe premiery w telewizji Polsat

Matka

27 lutego telewizyjną premier będzie miał serial Matka z Olgą Bołądź w roli głównej. Jest to thriller psychologiczny według pomysłu pisarza Igora Brejdyganta. Główna bohaterka, dziennikarka śledcza - Agnieszka, stara się pogodzić ze śmiercią 10-letniego syna. Kiedy po paru latach od tragedii, mąż Agnieszki, Jacek (Łukasz Simlat) dostaje pracę w Holandii, wydaje się, że jest to idealny moment na rozpoczęcie nowego życia. Na przeszkodzie staje jej Rafał (Marcin Kowalczyk), który wiele lat temu był bohaterem jednego z reportaży Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo. Rafał prosi Agnieszkę o pomoc w rozwikłaniu zagadki kryminalnej. Nieświadoma szokującej prawdy, jaką odkryje, ponownie angażuje się w pozornie zamkniętą sprawę. Okazuje się, że morderstwo, o które był oskarżony Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, Agnieszka zaczyna obsesyjnie szukać oprawców, którzy są bliżej niż myśli.

Recenzje serialu znajdziecie tutaj. Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z Olafem Lubaszenko.

Wotum nieufności

Również od 27 lutego widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć serial Wotum nieufności na postawie książki Remigiusza Mroza za reżyserie którego odpowiada Łukasz Palkowski. Produkcja ukazuje bezwzględny, brutalny i często niesprawiedliwy świat polityki. W walce o władzę nie ma żadnych reguł, liczy się tylko zwycięstwo.

Po rezygnacji prezydenta RP, Marszałek Sejmu Daria Seyda (Katarzyna Dąbrowska) ma nadzieję, że zajmie jego miejsce. Głównym przeciwnikiem Darii w walce o prezydenturę zostaje Patryk Hauer (Antoni Pawlicki) - wschodząca gwiazda prawicy. Podczas prac komisji śledczej Hauer odkrywa polityczny spisek, sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer znajdują się po przeciwnych stronach sceny politycznej. Dzieli ich wszystko, ale połączy ten sam cel - odkryć i ujawnić, kto stoi za spiskiem.

Recenzje serialu znajdziecie tutaj.

Lulu

1 marca na antenie pojawi się też serial Lulu w reżyserii Kingi Dębskiej z Anną Dereszowską w tytułowej roli. Główną bohaterką jest Lucyna Makowska, nazywana od czasów szkolnych przez bliskich Lulu. Ten pseudonim wkrótce może stać się jej znakiem firmowym. Do tej pory Lulu zajmowała się tylko domem, była piękną żoną „przy mężu”, wysoko postawionym urzędniku i matką nastolatki. W efekcie zdrady męża, która skutkuje rozstaniem, musi radzić sobie sama. Postanawia otworzyć własny cukierniczy biznes. Coś, co dotąd było tylko jej prywatną pasją, musi stać się jej zawodem.

Recenzje możecie przeczytać tutaj. Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z Anią Dereszowską.

Rodzina na Maxa

4 marca swoja telewizyjną premierę będzie miał także serial komediowy Rodzina na Maxa. Pod zabawnym tonem produkcji kryją się ważne wątki: jak stworzyć związek z dużą różnicą wieku? Co trapi dzisiejszych nastolatków i czym jest współczesna rodzina? Bohaterem jest 25-letni Max, który pewnego dnia spotyka kobietę swoich marzeń, Karolinę (Anna Smołowik), i szybko się w niej zakochuje. Ale ideał nie jest aż tak „idealny” - to matka trójki dorastających dzieci, mieszkająca pod jednym dachem z eksteściową. Ani dzieci, ani eksteściowa nie będą zachwyceni pojawieniem się Maxa.

Sługa Narodu

4 marca widzowie będą mogli obejrzeć polską wersję ukraińskiego hitu czyli Sługa narodu. Jest to zarazem pierwsza i jedyna prawdziwa premiera serialu, gdyż nie był on wcześniej nigdzie dostępy. W Polskiej wersji bohaterem jest nauczyciel historii, a nie aktor, Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), który w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Kiedy pewnego dnia w rozmowie z kolegą wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju nagrywa go jeden z uczniów i wrzuca filmik do internetu. Filmik staje się hitem a Konieczny - bohaterem. Wygrywa wybory i zaczyna sprawować urząd, co owocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami.

Serialowe premiery na Polsat Box GO

foto. materiały prasowe

8 marca swoją premierę będzie miał serial Bracia. Będzie to przewrotna historia o rodzinie, miłości, zdradzie i namiętności. Bohaterami są czterej bracia. Najstarszy Piotr (Piotr Stramowski) - architekt i biznesmen, Alek (Mateusz Kościukiewicz) - psycholog-terapeuta, Wojtek (Damian Kret) - kucharz-marzyciel i Adam (Nikodem Rozbicki) - szalony muzyk, który rozkochuje w sobie wszystkie kobiety. Wybory przez nich dokonywane są trudne i nieoczywiste, tym bardziej że ogromny wpływ na ich życie ma surowy ojciec Jerzy (w tej roli Jan Frycz). Zdobycie kobiecego serca nie jest łatwe i każdy z tych młodych mężczyzn będzie musiał znaleźć własny klucz do serca tej jedynej.

foto. materiały prasowe

7 kwietnia widzowie będą mogli obejrzeć serial w reżyserii Konrada Piwowarskiego zatytułowanego Swaci. Scenariusz obfituje w zabawne dialogi oraz sielskie plenery polskiej wsi. Tytułowi swaci to rodzice małżonków Ani (Paulina Lasota) i Mateusza (Szymon Majchrzak). Dzieli ich wszystko, ale łączy najważniejsze - miłość do wspólnej wnuczki.

Ania i Mateusz decydują się na wakacje last minute. Swoją 7-letnią córkę Maję chcą zostawić pod opieką dziadków. W wyniku pomyłki z pomocą do opieki nad wnuczką przybywają zarówno pochodzący ze wsi rodzice Ani (Paweł Koślik, Beata Schimscheiner), jak i wielkomiejscy rodzice Mateusza (Monika Krzywkowska, Mariusz Kiljan). Zderzenie tych dwóch światów i wspólne mieszkanie w domku na prowincji spowoduje prawdziwą mieszankę wybuchową.

Teściowie

Natomiast 12 maja premierę swoją będzie miał serial Teściowie w reżyserii Krzysztofa Jaroszyńskiego. Jak zapowiadają twórcy będzie to pełna humoru i zwrotów akcji produkcja komediowa, pokazująca w krzywym zwierciadle współczesne obyczaje oraz konflikty pokoleniowe.

Zawsze jest za wcześnie, żeby zostać dziadkiem czy babcią. A miłość do teścia i teściowej w przyrodzie występuje bardzo rzadko. Andżelika (Julia Wieniawa) i Lucjan (Ignacy Liss) ogłaszają, że zamierzają się pobrać i spodziewają się dziecka. Ich rodzice nie są z tego szczególnie zadowoleni, bo wobec jedynaków mieli inne plany. A kiedy przyszli teściowie już się spotkają, postanawiają zrobić wszystko, żeby do ślubu nie doszło.W obsadzie znaleźli się również m.in. Cezary Pazura, Krzysztof Tyniec czy Jolanta Fraszyńska.