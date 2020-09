PVOD to przyszłość rynku kinowego? Dyrektor IMAX nazywa to nieudanym eksperymentem

Źródło: Disney

Dyrektor generalny Imax Rich Gelfond odrzuca popularne przekonanie, że wideo premium na żądanie to przyszłość kinowych hitów. Podczas wystąpienia online na konferencji Goldman Sachs Communacopia biznesmen nazwał PVOD nieudanym eksperymentem. Stwierdził, że ten projekt się nie sprawdził w czasie pandemii, wobec tego nie ma szans na sukces, gdy pandemii nie będzie. Gelfond zauważył, że wyniki wydań PVOD takie jak ich oglądalność czy przychody nie zostały upublicznione i to według niego nie jest przypadek. Stwierdził, że wszyscy w branży rozumieją, że od 10 lat istnieją różne oferty skierowane bezpośrednio do konsumentów.

fot. Warner Bros.

Z powodu pandemii między innymi Disney postanowił wypuścić aktorskie widowisko Mulan na swojej platformie streamingowej, a Universal zrobił to samo z animacją Trolle 2. Gelfond stwierdził, że to nie oznacza, że sposób dystrybucji w przyszłości się nie zmieni, jednak nie sądzi, aby model PVOD zyskał uznanie. Powiedział również, że streaming według niego może być alternatywą dla średniej klasy produkcji, jednak wielkie widowiska robione z myślą o IMAX mogą sprawdzić się najlepiej tylko w dystrybucji kinowej. Jako przykład podał wyniki finansowe Tenet.