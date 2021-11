Qualcomm – w 2023 pojawi się konkurent dla procesorów Apple

Źródło: Qualcomm

Qualcomm zarysowuje niezwykle ambitne plany związane z rozwojem w branży pecetowej. Firma przyczyniła się do powstania Chromebooków z procesorem Qualcomm na pokładzie, nie są to jednak sprzęty przystosowane do pracy z najbardziej wymagającym oprogramowaniem. Korporacja planuje rzucić wyzwanie potentatom rynku pecetowego i udowodnić, że nie tylko układy Apple M1 mogą konkurować z wydajnymi procesorami od AMD oraz Intela.

W trakcie Investor Day 2021 dyrektor ds. technologii firmy Qualcomm, dr. James Thompson, poinformował, że w 2023 roku do sklepów trafi nowa generacja procesorów korporacji bazujących na architekturze ARM. Układy mają trafić do wydajnych pecetów z Windowsem na pokładzie. Według Thompson nowe procesory mają być alternatywą dla serii M1 od Apple.

Warto zauważyć, że do współpracy przy tym projekcie zaproszono ekspertów z firmy Nuvia, którą Qualcomm przejął na początku 2021 roku za kwotę 1,4 miliarda dolarów. Za założeniem Nuvii stoi zaś trzech byłych pracowników Apple, którzy zajmowali się m.in. opracowywaniem procesorów z linii A dla iPhone’ów oraz iPadów. Przed przejęciem przez Qualcomma firma testowała także prototypowe, 4,5-watowe procesory Phoenix. Sprzęt ten miał charakteryzować się dwukrotnie wyższą wydajnością niż najwydajniejsze procesory x86 stosowane w laptopach.

Można zatem z całą stanowczością stwierdzić, że Qualcomm nie rzuca obietnic bez pokrycia i faktycznie dysponuje ludźmi, którzy za dwa lata mogą rzucić wyzwanie Apple. Korporacja planuje wykorzystać w roli zintegrowanej grafiki przeprojektowany układ Adreno GPU, aby nowy procesor był w stanie na równi konkurować apple’owską linią M1.

Pierwsze modele produkcyjne mają trafić na rynek już w 2021 roku.