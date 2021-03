Raya i ostatni smok - Kelly Marie Tran zaskoczona przez Ming-Na Wen w czasie wywiadu

Disney

Raya i ostatni smok to nowa animacja Disneya, która po raz pierwszy w historii studia wprowadza na ekran bohaterkę z Azji Południowo-Wschodniej. Głosu postaci udziela Kelly Marie Tran. Jak wiadomo jednak pierwszą azjatycką bohaterką Disneya była Mulan, którą dubbingowała Ming-Na Wen. Tran udzielała wywiadu na temat produkcji w programie The Drew Barrymore Show. W rozmowie stwierdziła, że wielką inspiracją dla niej była wspomniana Wen. W tym momencie do wywiadu dołączyła sama Ming-Na. Pogratulowała Tran i powiedziała, że jest z niej dumna. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Akcja animacji dzieje się w fantastycznym królestwie Kumandry. Wojowniczka, Raya zbiera drużynę wyrzutków, z którą wyrusza w pełną przygód podróż. Jej celem jest znalezienie tytułowego, ostatniego smoka, dzięki któremu może ocalić swój dom.

https://twitter.com/DrewBarrymoreTV/status/1367586758922297346

W obsadzie dubbingu oprócz wspomnianej Tran znajdują się Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Alan Tudyk, Ross Butler, Thalia Tran i Izaac Wang. Za reżyserię odpowiadają Don Hall i Carlos Lopez Estrada. Scenariusz napisali Qui Nguyen i Adele Lim.

Raya i ostatni smok - premiera filmu w polskich kinach 9 kwietnia.