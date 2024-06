Kiedy wersje reżyserskie Rebel Moon? Oficjalna data i nowe tytuły filmów!

fot. Netflix

Zack Snyder oficjalnie ogłosił w mediach społecznościowych datę premiery wersji reżyserskich obu części Rebel Moon oraz potwierdził, że oba filmy będą mieć zupełnie inne tytuły w Netflixie, niż wersja ocenzurowane, które w tej chwili są tam dostępne.

Rebel Moon - kiedy premiera wersji reżyserskich?

Oba filmy trafią do platformy streamingowej Netflix już 2 sierpnia 2024 roku. Nowe tytuły brzmią następująco: Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood oraz Rebel Moon Chapter Two: Curse of Forgiveness.

https://x.com/ZackSnyder/status/1800515130633138680 ROZWIŃ ▼

Rebel Moon - kategoria wiekowa wersji reżyserskich

Przypomnijmy, że oba filmy mają wysoka kategorię wiekową R, czyli są tu treści niewskazane dla osób poniżej 17 roku życia. Gdy przyznano taką kategorię pierwszej części wersji reżyserskiej, wymieniono takie powody: obrazowe, krwawe sceny przemocy, gore przez cały czas, mocne treści seksualne, nagość i wulgaryzmy.

Sam reżyser i twórca serii, Zack Snyder zapowiadał wcześniej, że będą to kompletnie inne filmy, niż wersja ocenzurowana. Nie chodzi tutaj tylko o przemoc i dłuższy czas trwania, ale cała forma opowiadania historii najwyraźniej ma być inaczej zmontowana i mieć inny wydźwięk.