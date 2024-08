Reżyser Motocyklistów to oaza spokoju na planie. "To przemiły człowiek"

fot. 20th Century Studios

Nowy film Jeffa Nicholsa, czyli Motocykliści, pojawi się w polskich kinach już niedługo. W przeszłości stworzył takie produkcje jak Uciekinier czy Take Shelter. Motocykliści zostali ciepło ocenieni przez zagranicznych krytyków oraz publiczność. W tej chwili jest to wynik 82% pozytywnych opinii od krytyków i 72% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes.

Ashleigh Chavis, kierowniczka działu makijażowego, opowiedziała więcej o reżyserze projektu:

To przemiły człowiek. Ma ogromne zaufanie do zespołu ludzi, który tworzy. Wszystko jest intencjonalne. Jak już ustali kto ma być gdzie i zrobi to ze swoją ekipą oraz producentami, to po prostu ci ufa. Robi co musi zrobić, żeby kogoś zatrudnić, a jak już to zrobi, to ci ufa. I to zaufanie jest komunikowanie przez słowa, ton, zachowanie. Nie krzyczy na planie. Taki rodzaj środowisko zaczyna się od góry i przechodzi na innych. On jest bardzo spokojny. Gdyby zapytać kogokolwiek na planie - czy to z obsady, czy ekipy produkcyjnej - to każdy przyzna, że bardzo docenia taką osobowość.

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.