Star Wars: Rogue Squadron - Patty Jenkins stwarzała problemy. Nowa plotka o kulisach kasacji filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wraz z informacjami o skandalicznym zachowaniu Patty Jenkins wobec producentów z Warner Bros. w temacie skasowania Wonder Woman 3 pojawiają się nowe informacje o jej problemach w kwestii filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych Wojen. Swego czasu Lucasfilm szumnie ogłaszał, że Star Wars: Rogue Squadron będzie pierwszym kinowym filmem uniwersum po przerwie. Potem szybko i po cichu go skasowano.

Rogue Squadron - problemy za kulisami

Oficjalnie mówiono o różnicach kreatywnych, które wymagają więcej czasu na dopracowanie projektu. Jednak media wówczas mówiły o konflikcie Patty Jenkins z Kathleen Kennedy i problemach, których nie dało się rozwiązać. Temu wtóruje teraz dziennikarz Jeff Sneider, który w swoim podcaście ujawnił nowe informacje. Według jego źródeł, że scenariusz filmu współtworzony przez Jenkins był fatalny i pełny problemów. Podobnie, jak ma to miejsce ze skasowaną Wonder Woman 3. Sneider dodaje, że do tego wszystkiego Patty Jenkins okazuje się osobą wręcz koszmarną we współpracy i stąd najpewniej wcześniejsze informacje o konflikcie reżyserki z Lucasfilmem.

Biorąc pod uwagę doniesienia z 9 grudnia 2022 roku o tym, jak zareagowała Patty Jenkins na kasację jej scenariusza do Wonder Woman 3, całość nabiera większego sensu i dodaje wiarygodności doniesieniom. Przypomnijmy, że gdy producenci dali jej uwagi i poprosili o stworzenie wizji na film w oparciu o nowy kierunek, Jenkins wysłała im maila, w którym napisała, że nie rozumieją jej, postaci, wątków bohaterów ani tego, co reżyserka i scenarzystka chciała tu osiągnąć. Dołączyła do tego link do Wikipedii z definicją "character arc", by dowiedzieli się, co oznacza budowanie wątku postaci. Odmówiła więc kontynuacji współpracy, choć Warner Bros. chce zrobić kolejny film z kimś innym.

Choć Star Wars: Rogue Squadron zostało odłożone na półkę, na ten moment nie wiadomo, czy są jakiekolwiek plany powrotu do tego projektu i ewentualnej współpracy z Jenkins.