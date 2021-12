Spider-Man 4 powstanie. Jest potwierdzenie i komentarz

Sony

Amy Pascalz Sony zapowiedziała kolejne trzy filmy o Pajączku w MCU, a teraz sam Kevin Feige, szef Marvel Studios potwierdza, że już trwają wstępne prace nad Spider-Manem 4. W jednym z wywiadów podkreślił to otwarcie, bo nie chce, aby fani przeżyli to samo, co działo się po filmie Spider-Man: Daleko od domu, gdy nieoczekiwanie współpraca Marvela z Sony została zerwana. Jest to ich zapewnienie, że współpracuje im się kapitalnie i mają zamiar to kontynuować.

Spider-Man 4 powstanie

- Amy, ja, Disney i Sony rozmawiamy o tym. Ta, aktywnie pracuje nad stworzeniem następnej historii. Mówię to z góry teraz, bo nie chcę, by fani przeszli przez traumę separacji jak po Daleko od domu. Taka sytuacja tym razem nie będzie mieć miejsca.

Z uwagi na mocne zakończenie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu trudno przewidzieć, w jakim kierunku ta historia się potoczy. Wiele wskazuje jednak na to, że zanim zobaczymy Spider-Mana 4, Pajączek pojawi się w którymś grupowym filmie MCU. Tak zapowiadano wcześniej, bo na mocy wcześniejszej umowy ten jeden występ jest jeszcze do odhaczenia.

Spider-Man: Bez drogi do domu - film jest wyświetlany na ekranach kin.

