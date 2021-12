Spotkanie z Ramą - powstanie film sci-fi na bazie książki Clarke'a. Reżyser Diuny za kamerą

fot. IMDB.com

Alcon Entertainment nabyło prawa do stworzenia filmu na bazie kultowej powieści science fiction Spotkanie z Ramą autorstwa Arthura C. Clarke'a. Tym samym przejmują je od Reveleations Entertaniment Lori McCreary i Morgana Freemana. Jednakże będą oni także producentami w tym projekcie.

Za kamerą ma stanąć Denis Villeneuve, twórca Diuny. Nie wiadomo jednak, kiedy zaczną się zdjęcia, więc nie wiemy, czy przed Diuną 2, która rusza na plan jesienią 2022 roku, czy po. Bardziej prawdopodobne jest po, bo Spotkanie z Ramą nie ma jeszcze scenariusza, a pre-produkcja Diuny 2 zaraz się rozpocznie.

Spotkanie z Ramą - o czym książka?

Tak to wygląda w opisie wydawnictwa: w roku 2131 w Układzie Słonecznym pojawia się obcy obiekt, adekwatnie nazwany z mitologii hinduskiej Ramą. Obiekt prezentuje się na tyle fascynująco, że Ziemianie organizują wyprawę w celu dokładnego przyjrzenia się temu zadziwiającemu tworowi. To z pozoru proste zadanie niespodziewanie staje się przyczynkiem do całej serii zaskakujących wydarzeń.

Za finansowanie projektu będzie odpowiadać firma Alcon, która wcześniej pracowała z reżyserem przy filmach Labirynt oraz Blade Runner 2049.

