Stranger Things - 4. sezon bije rekordy. Wyniki oglądalności zaskakują

fot. materiały prasowe Netflix

Stranger Things to bez wątpienia jedna z największych produkcji platformy Netflix. Nic dziwnego, że wyczekiwany 4. sezon bije kolejne rekordy. Produkcja wraz z nowym sezonem jest już od 27 maja dostępna w ofercie serwisu, a to szybko przełożyło się na pobicie rekordu jeśli chodzi o najlepszy premierowy weekend dla serialu anglojęzycznego w historii Netflixa. Serial Braci Duffer w premierowy weekend oglądano przez 286,79 miliona godzin, co jest wynikiem zebranym z całego świata.

Teraz mamy zestawienie najpopularniejszych produkcji Netflixa, które liczone jest od 30 maja do 5 czerwca 2022 roku. 4. sezon Stranger Things zajmuje pierwsze miejsce i był oglądany przez 335,01 mln godzin. Od premiery daje to łącznie 621,80 mln godzin, co oznacza, że produkcja zajęła 3. miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali po dziesięciu dniach od premiery. Na ten moment na pierwszym miejscu jest 2. sezon Bridgertonowie, zaś na drugim jest premierowa odsłona tego właśnie serialu (625 mln).

Serial Braci Duffer ma również zapewnione co najmniej drugie miejsce na liście wszech czasów Netflixa dla produkcji anglojęzycznych i nieanglojęzycznych. Na jego drodze stanie jedynie światowy fenomen Squid Game z oszałamiającą liczbą 1,65 miliarda godzin obejrzanych w ciągu pierwszych 28 dni.

The Blacklist: 8. sezon - 8,710 mln godzin

Od 30 maja do 5 czerwca, platforma zdominowana została na całym świecie przez wszystkie sezony Stranger Things. Pamiętajmy jednak, że tego typu zestawienia liczone są w skali globalnej, a więc nie wszystkie seriale są dostępne w każdym kraju.