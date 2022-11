Stranger Things: zapowiedź ostatniego sezonu. Plan na finał wywołał łzy

Fot. Netflix

5. sezon Stranger Things stanowi finałową serię. Prace nad scenariuszem już ruszyły, na co wskazali twórcy serialu podczas specjalnego panelu dyskusyjnego w Los Angeles. Ross i Matt Duffer oraz producent wykonawczy Shawn Levy zdradzili, czego możemy spodziewać się w kulminacyjnym sezonie. Oczywiście padło wiele ogólników, jednak pewne jest, że nie zabraknie emocji, a fani znowu zostaną do głębi poruszeni.

Stranger Things - zapowiedź 5. sezonu

Bracia Duffer wyjawili, w jakim klimacie będzie wykonany ostatni sezon.

Finał jest swego rodzaju kulminacją wszystkich sezonów, czyli w pewnym sensie ma trochę z każdego, podczas gdy wcześniej każdy sezon był tak wyraźnie odróżniający się: 3. sezon był naszym blockbusterem z wielkim potworem, 4. sezon był psychologicznym horrorem. Myślę, że to, co próbujemy zrobić, to wrócić trochę do początku, pod względem tonu do 1. sezonu, ale pod względem skali jest to bardziej zgodne z tym, czym jest 4. sezon. Mam nadzieję, że jest tam wszystkiego po trochu.

Co więcej, Matt Duffer podzielił się ciekawostką, że plan na kontynuację wywołał łzy u ekipy Netflixa podczas dwugodzinnego spotkania z dyrektorami.

Sprawiliśmy, że nasi szefowie płakali, co miałem wrażenie, że było dobrym znakiem. Jedyne inne momenty, kiedy widziałem, jak płaczą, to były spotkania budżetowe.

Shawn Levy odniósł się do żartu, tłumacząc, iż rzeczywiście były to zupełnie różne sytuacje. Wskazał przy tym, że finałowy sezon opierać się będzie w dużej mierze na historiach bohaterów.

W przypadku braci Dufferów jest tak, że chociaż serial stał się wybitnie sławny, a postacie kultowe i jest w tym wszystkim wiele z klimatu lat 80., zjawisk nadprzyrodzonych i gatunku, to głównie chodzi o ludzi, o te postacie. 5. sezon wyraźnie zajmuje się historiami bohaterów, ponieważ to zawsze było siłą napędową Stranger Things.

Prace na planie mają się rozpocząć w 2023 roku.