Super Baloo - nowa wersja serialu animowanego w planach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney

Za nową wersję kreskówki Super Baloo mieliby odpowiadać Evan Goldberg i Seth Rogen. Panowie według tej plotki obecnie negocjują z Disneyem formalności, by stworzyć i produkować ten projekt poprzez firmę Point Grey Pictures. Duet już pracuje z Disney+ nad nową wersją serialu Dzielny Agent Kaczor oraz The Figment.

Super Baloo - nowy serial

Wszystko wskazuje na to, że byłaby to kontynuacja przygód Baloo i spółki. Niedawno w nowej wersji kreskówki Kacze opowieści pojawił się Kit Chmurołap jako dorosła postać. W oryginalnym serialu był on 12-letnim sierotą, który latał z Baloo podczas jego przygód. Na podstawie tego snuta jest teoria o kontynuacji, ale obecnie szczegóły nie są znane.

Na ten moment jest to plotka, która nie została potwierdzona ani zdementowana. Podobno powodem powrotu do kolejnej kultowej postaci jest rekordowy sukces filmu Chip i Dale: Brygada RR.

Przypomnijmy, że Super Baloo to serial animowany z lat 90. Główne role odgrywali bohaterowie przenieśli z klasycznej Księgi dżungli do współczesności. Baloo jest głównym bohaterem, a tygrys Shere Khan złoczyńcą.