Szef Marvel Studios zdradza, czego nauczył się podczas pracy nad Spider-Manami Sama Raimiego

Sony

Zanim Kevin Feige objął stery Marvel Studios, pracował jako producent przy oryginalnej trylogii Spider-Mana reżyserowanej przez Sama Raimiego. Podobną rolę pełnił też przy pierwszych filmach Foxa o X-Men, ale w najnowszym wywiadzie zdradził, czego nauczył się podczas pracy nad filmami o Pajączku.

Podczas promocji najnowszego filmu MCU zatytułowanego Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Feige udzielał licznych wywiadów. W jednym z nich zapytany został o lekcje wyciągnięte z pracy nad pierwszymi filmami o Spider-Manie.

Wiem, że obecnie sytuacja wygląda inaczej, ale będąc w środku tej sytuacji, głównie obserwowałem i uczyłem się od grupy ludzi, którzy starali się przewyższać oczekiwania i próbowali spełnić własne dziecięce marzenia będąc fanami superbohaterów. I to właśnie przekuliśmy w tworzenie każdego filmu i serialu od tamtej pory.

Historia czasami zatacza krąg i ponownie doszło do spotkania Kevina Feige i Sama Raimiego, który wyreżyseruje film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Feige powiedział, że prywatnie jest to jego spełnienie marzeń, że znowu może obserwować Sama Raimiego w pracy, jego wszystkie maniery i dalej uczyć się od niego nowych rzeczy. Jaki będzie efekt ponowniej współpracy reżysera i producenta? Przekonamy się w 2022 roku.