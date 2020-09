The Falcon and the Winter Soldier - Anthony Mackie z cygarem na kolejnym zdjęciu z planu

Źródło: Marvel

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, która sparaliżowała przemysł filmowy i serialowy, ekipa produkcji The Falcon and the Winter Soldier powróciła w końcu na plan projektu w Atlancie. Co chwilę do sieci trafiają kolejne zdjęcia za kulis serialu. Najnowsze z nich postanowił zaprezentować Anthony Mackie, który w produkcji wciela się w Sam Wilsona aka Falcona i najprawdopodobniej nowego Kapitana Amerykę. Możecie je obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/AnthonyMackie/status/1305924972985057282

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. W obsadzie oprócz Mackiego znajdują się również Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera serialu nie jest znana.