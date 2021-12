The Marvels - Brie Larson pokazała emblemat łączący loga trzech superbohaterek

fot. Marvel Studios

The Marvels to filmowa kontynuacja Kapitan Marvel, która trafi do kin w 2023 roku. Prace na planie niedawno dobiegły końca. Do swojej roli powróciła Brie Larson. Reżyserką produkcji jest Nia DaCosta (Candyman).

Odtwórczyni roli Carol Danvers na swoim Twitterze podzieliła się zdjęciem, na którym znajduje się wisiorek z emblematem, łączącym trzy loga superbohaterek: Kapitan Marvel, Photon (w tej roli Teyonah Parris, jako Monica Rambeau) oraz Ms. Marvel (Iman Vellani, jako Kamala Khan). Poniżej możecie zobaczyć to nowe logo:

https://twitter.com/brielarson/status/1468654628950589442

Przed The Marvels na platformę Disney+ trafi serial Ms. Marvel, który będzie debiutem w MCU dla tej tytułowej młodej bohaterki. W nadchodzącym filmie będzie mieć nowy kostium. W antagonistkę superprodukcji wciela się Zawe Ashton. Do roli Nicka Fury'ego powróci również Samuel L. Jackson. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

The Marvels - premiera filmu jest zaplanowana na 17 lutego 2023 roku.

