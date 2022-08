Box office - Top Gun: Maverick pobije Avengers: Infinity War! Niesamowite wyniki w 12. tygodniu wyświetlania

Paramount

Bullet Train ponownie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu obejmującym weekendowe wpływy z amerykańskiego box office. Produkcja z Bradem Pittem potrzebowała do osiągnięcia tego celu zaledwie 13,4 mln USD (spadek o 55% w porównaniu z premierowym weekendem), co nie jest jednak złym wynikiem zważywszy na fakt, że łączne przychody wszystkich filmów na ekranach wyniosły tylko 66,8 mln USD. Do rezultatu Bullet Train należy doliczyć 17,4 mln USD z rynków międzynarodowych; w tej chwili na koncie obrazu znajduje się 114,5 mln USD w skali globalnej.

Triumfalny marsz przez światowe kina kontynuuje Top Gun: Maverick. W już 12. tygodniu wyświetlania zebrał on w USA 7,2 mln USD, co wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca - warto jednak zauważyć, że wcześniej podjęto decyzję o wznowieniu seansów w ponad 400 kinach. W samych tylko Stanach Zjednoczonych widowisko z udziałem Toma Cruise'a zebrało aż 673,7 mln USD i lada dzień zostawi w pokonanym polu Avengers: Infinity War (678,8 mln USD). Wiele wskazuje również na to, że produkcja wejdzie do elitarnego grona filmów, które w amerykańskim box office osiągnęły wpływy rzędu 700 mln USD i więcej; są w nim Czarna Pantera, Avatar, Spider-Man: Bez drogi do domu, Avengers: Koniec gry i Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy. Top Gun 2 dorzucił do swoich rezultatów kolejne 8,4 mln USD z innych państw; globalne wpływy dzieła to już 1,378 mld USD.

Podium w USA zamyka DC Liga Super-Pets, która w miniony weekend zebrała 6,8 mln USD. Wraz z 7,9 mln USD z pozostałych rynków daje to blisko 110 mln USD w skali globalnej. Znacznie lepiej w ujęciu całościowym wypada inna animacja, Minionki: Wejście Gru, która w weekend osiągnęła wpływy rzędu 4,9 mln USD (USA) i 10,8 mln USD (reszta świata); na koncie filmu znajduje się 790,4 mln USD.

Nie! w reżyserii Jordana Peele'a w Stanach Zjednoczonych uzyskało w weekend rezultat 5,3 mln USD; 6,3 mln USD z pozostałych rynków przekłada się na 113,9 mln USD w skali globalnej. Swoje światowe wyniki nieznacznie poprawiły również Jurassic World: Dominion (974,5 mln USD na całym świecie) i Thor: miłość i grom (720,5 mln USD).