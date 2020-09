Vampires vs. the Bronx - obejrzyjcie zwiastun. Nastolatkowie w walce z wampirami

fot. Netflix

Vampires vs. the Bronx to nadchodząca produkcja Netflixa, której zwiastun właśnie ukazał się w sieci. Film opowie o grupie nastolatków, którzy staną przed zadaniem ocalenia swojej dzielnicy przed bandą żądnych krwi wampirów. To kolejna, obok Hubie ratuje Halloween, filmowa propozycja, którą Netflix przygotował dla swoich widzów z okazji nadchodzącego Halloween.

W obsadzie filmu Vampires vs. The Bronx znaleźli się Jaden Michael, Gerald W. Jones III, Gregory Diaz IV, Cliff Smith, Shea Whigham, Coco Jones, Joel Martinez, Chris Redd, Vladimir Caamano, Jeremie Harris, Adam David Thompson, Judy Marte, Richard Bekins a także Zoe Saldana.

Reżyserem nadchodzącego filmu jest Osmany Rodriguez, a scenariusz wraz z nim napisał Blaise Hemingway. Za produkcję Vampires vs. the Bronx odpowiedzialni są Lorne Michaels oraz Erin David.

Poniżej możecie obejrzeć trailer filmu Vampires vs. the Bronx.

Vampires vs. the Bronx - zwiastun

Premiera filmu Vampires vs. the Bronx już 2 października na platformie Netflix.