Venom 2 - Woody Harrelson o roli Carnage'a. Co sądzi o fryzurze złoczyńcy z pierwszej części?

fot. Sony Pictures

Venom 2: Carnage to kolejne widowisko Marvela i Sony o przeciwniku Spider-Mana. W filmie Venom zmierzy się z Carnage'em. Woody Harrelson, który wciela się w złoczyńcę, udzielił wywiadu portalowi Collider. Stwierdził, że przygotowując się do roli starał się zagłębić w przeszłość Kasady'ego znaną z komiksów. Chodziło o to by zbadać jego dzieciństwo, rzeczy, które sprawiły, że stał się seryjnym mordercą.

Ponadto Harrelson wypowiedział się na temat fryzury postaci. Dla przypomnienia w scenie z pierwszej części, w której pojawia się Cletus mogliśmy zobaczyć aktora w głupiej peruce, która od razu wzbudziła śmiech wśród fanów. Harrelson stwierdził, że nie podobała mu się ta peruka, ponieważ wyglądała na amatorską. Na szczęście zmienili to w sequelu i podoba mu się efekt.

Zadebiutowały również nowe materiały wideo promujące produkcję, które pokazują antagonistkę Shriek oraz dynamikę relacji Venoma i Eddiego.

Venom 2 - premiera filmu w polskich kinach 15 października.