Jak powstawał "całkowicie szalony" Koń-Venom? Reżyserka zdradza szczegóły

Wiele osób zachwycało się koniem w zapowiedziach Venoma 3. Jak przyznała sama reżyserka, Kelly Marcel, sam Tom Hardy był natychmiastowo zachwycony tym konceptem. Opowiedziała o jego reakcji w wywiadzie dla Entertainment Weekly.

- Gdy wysłałam mu pierwszy szkic scenariusza z Koniem-Venomem, wysłał mi masę emotek płaczących ze śmiechu. (...) Jeśli spowolnisz tego konia, zobaczysz jego dzikie spojrzenie. Jest całkowicie szalony.

Venom 3: Ostatni taniec - jak powstawała sekwencja z Koniem-Venomem?

Hardy wcale nie miał łatwego zadania na planie. Tak naprawdę musiał grać, dotykać i reagować na coś, czego w ogóle nie było, ponieważ koń całkowicie jest efektem CGI. Z tego co opisuje reżyserka, wygląda na to, że ekipa produkcyjna miała przy tym sporo zabawy.

- Podpięliśmy Tommy'ego do lin i unieśliśmy go na mechanicznego byka z baru kowbojskiego. Potem przenieśliśmy go na plan z blue screenem, gdzie został przymocowany do kolejnych linek na grzbiecie nieprawdziwego konia, a my dmuchaliśmy w niego dużymi ilościami wiatru, co sprawiało, że leciał. Lecąc, przypominał Supermana, a jednocześnie trzymał się czegoś, co miało wyglądać jak macki.

Jaki jest tego efekt końcowy? Możecie to zobaczyć w klipie, który opublikowanym przez Entertainment Weekly.

Venom 3: Ostatni taniec wejdzie do kin już 25 października.

