WandaVision - teaser 4. odcinka zapowiada wybuchowe wydarzenia. Powrót postaci z filmu MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Disney Plus i Marvel Studios opublikowali materiały promocyjne 4. odcinka WandaVision, by podbudować oczekiwanie i emocje. Będzie to coś nowego dla fanów serialu, bo nie będziemy obserwować wydarzeń tylko w świecie sitcomu, w którym mieszkają Wanda i Vision. Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy pierwsze odpowiedzi na pytania rodzące się od początku superprodukcji Marvela.

Klipy pokazują, że Geraldine po powrocie ze świata Wandy jest tak naprawdę zapowiadaną Moniką Rambeau, czyli postacią, która w filmie Kapitan Marvel była dzieckiem przyjaciółki tytułowej bohaterki. Powraca też Darcy, którą oglądaliśmy w filmie Thor: Mroczny świat. Pracowała ona z Jane Foster.

WandaVision - zapowiedzi

Emma Caulfield, która gra Dottie skomentowała fanowskie teorie związane ze jej występem w serialu Buffy. Przyznaje, że uwielbia czytać te różne teorie, a ta była dla niego dużą frajdą. Podkreśla jednak, że je rola w Buffy nie ma żadnego wpływu na jej postać w WandaVision.

WandaVision - premiera co tydzień w piątki na Disney+ w krajach, w których usługa jest dostępna lub widz posiada konto.