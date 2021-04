Węże 2021 - Patryk Vega rozbija bank podczas 10. edycji

Źródło: Kino Świat

W tym roku po raz 10. odbyło się przyznanie Węży - nagród dla najgorszych filmów roku. Statuetki przyznaje PAW - Popkulturowa Akademia Wszystkiego, którą tworzą między innymi dziennikarze, krytycy, czy animatorzy kultury. Najwięcej wyróżnień trafiło do filmów tworzonych przez Patryka Vegę. Najważniejsza "nagroda" trafiła jednak do 365 dni w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, czyli najgorszy film 2020 roku. Trze węże trafiły do Pętli w reżyserii Patryka Vegi, który za ten film otrzymał statuetkę dla najgorszego reżysera.

Z powodów pandemicznych - także w tym roku gala nie mogła się odbyć. Werdykt ogłoszono jednak na okolicznościowym filmiku z udziałem Rafała Rutkowskiego. Zobaczcie:

Węże 2021 - laureaci

WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU - 365 dni (reż. Barbara Białowąs i Tomasz Mendes)

NAJGORSZA REŻYSERIA - Patryk Vega (Pętla)

NAJGORSZY SCENARIUSZ - Tomasz Klimala (365 dni)

NAJGORSZA ROLA MĘSKA - Michał Koterski (Swingersi)

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA - Katarzyna Warnke (Pętla)

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU - Maciej Stuhr (Bad Boy)

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE - Anna Maria Sieklucka i Michele Morone (365 dni)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA - „Wygrzmocę was wszystkich” (Michał Koterski, Swingersi)

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI - Poród (Pętla)

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY - Książe Kapota x Avi LeLeLe – Asymetria – Asymetria (Marathon Films / Dark Records)

NAJGORSZY PLAKAT - Zenek

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO - Tyler Rake: Ocalenie – Extraction (Netflix)