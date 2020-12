William Link nie żyje. Współtwórca Columbo i Napisała: Morderstwo miał 87 lat

screen z kanału YouTube Writers Guild Foundation

William Link, scenarzysta i producent, współtwórca takich seriali jak Columbo czy Napisała: Morderstwo, nie żyje. Filmowiec zmarł w niedzielę, 27 grudnia, w Los Angeles. Przyczyną jego śmierci była zastoinowa niewydolność serca. Miał 87 lat.

W swej ponad sześćdziesięcioletniej karierze William Link był najbardziej znany ze współpracy z Richardem Levinsonem. Wspólnie stworzyli takie produkcje jak emitowany na antenie NBC Columbo z Peterem Falkiem portretującym detektywa Columbo czy Napisała: Morderstwo - serial kryminalny z Angelą Lansbury w roli głównej. Wśród seriali telewizyjnych stworzonych przez Williama Linka znajdziemy takie tytuły jak Jericho, Mannix, Tenafly, Ellery Queen czy Blacke’s Magic.

Warto wspomnieć, że dzieła artysty zajęły ważne miejsce w dyskusji na tematy rasowe, kwestie homosekusalizmu czy użycie broni. William Link napisał m.in. takie przełomowe filmy telewizyjne jak My Sweet Charlie czy That Certain Summer. Amerykański producent pracował nie tylko dla telewizji. Wraz z Richardem Levinsonem napisał również scenariusze do fabuł The Hindenburg, Rollercoaster czy Łowca - ostatni film w karierze Steve'a McQueena.