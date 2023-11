Vinnie Jones w zabawnej reklamie World of Tanks. Od niego nie chcielibyście dostać rózgi...

fot. materiały prasowe

Reklama

Firma Wargaming kontynuuje swoją świąteczną tradycję i poinformowała o nawiązaniu kolejnej współpracy z celebrytą. Tym razem do promowania tegorocznych Operacji świątecznych w World of Tanks zaangażowano Vinniego Jonesa, byłego zawodowego piłkarza i aktora znanego między innymi z takich produkcji, jak Przekręt, Eurotrip czy Galavant.

Vinnie Jones wystąpił w trwającym około 5 minut materiale, w którym wcielił się... w pracownika Świętego Mikołaja zajmującego się brudną robotą. Aktor zmuszony jest jednak przekazać swojemu pracodawcy informację o odejściu, by zająć się nowym zajęciem. Zobaczcie, jak mu poszło.

World of Tanks - zwiastun Świątecznych operacji z Vinnie Jonesem

Operacje świąteczne 2024 wystartują w World of Tanks PC, World of Tanks Blitz i World of Tanks Modern Armor już 1 grudnia. Gracze mogą liczyć na nowe aktywności, wyzwania oraz nagrody.

World of Tanks - Świąteczne operacje 2024