Wywiad z wampirem - pokazano krótki fragment. Tak wygląda serialowy Lestat

AMC

Wywiad z wampirem od AMC jest ekranizacją książki Anne Rice (o tym samym tytule). W nadchodzącej produkcji w roli Lestata, portretowanego w filmowej wersji przez Toma Cruise'a, wystąpi Sam Reid, zaś Rolin Jones wcieli się w Louisa przedstawianego wcześniej przez Brada Pitta. Bailey Bass wcieli się z kolei w rolę Claudii (wcześniej granej przez Kirsten Dunst). Ośmioodcinkowy sezon będzie miał swoją premierę w przyszłym roku na AMC+ i AMC.

Teraz do sieci trafiły dwa nowe zdjęcia oraz pokazano krótki materiał wideo, na którym możemy zobaczyć, jak prezentuje się serial.

https://twitter.com/tired_vampyr/status/1493055257290711040

Wywiad z wampirem

Reżyserią dwóch pierwszych odcinków serialu zajmie się Alan Taylor (The Many Saints of Newark), który jest również producentem wykonawczym. Scenarzystą i showrunnerem nadchodzącej produkcji jest Rolin Jones (Perry Mason).

